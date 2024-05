Beilage „Wochenende“: Zeit für einen sommerlichen Drink

Foto: Edda Waldenmaier

Das sieht doch erfrischend aus – gerade nach einer Radtour oder einem Einkaufsbummel. Eine kurze Auszeit muss einfach sein. Etwas Kühles trinken, gemütlich die Zeitung lesen, das Leben auf der Piazza vorbeiziehen lassen: So kommt italienisches Lebensgefühl auch im arbeitsamen Schwabenland zu seinem Recht.

Samstag, 25. Mai 2024

Franz Graser

48 Sekunden Lesedauer



Einen sommerlichen Drink gönnt sich in der Reportage dieser Ausgabe auch die Mona Lisa. Denn die Bilderzeugung per Künstlicher Intelligenz macht es möglich, dass eine Florentinerin der Renaissance auf dem Deck eines Kreuzfahrtschiffs einen bunten Cocktail zu sich nimmt. Oder Donald Trump auf einem Elefanten reitet. Sie erfahren, was dahinter steckt und wie Computersysteme darauf trainiert werden, zum Teil bizarre Bilder zu generieren.





Ungewöhnlichen Herausforderungen muss sich die Abteilung Untergröningen der Feuerwehr Abtsgmünd stellen, die wir im Ortsporträt vorstellen. Denn das Schloss, das Schmuckstück Untergröningens, stellt für die Feuerwehrleute eine äußerst knifflige Aufgabe dar. Schon allein deshalb, weil keine Drehleiter in den historischen Schlosshof einfahren kann.





Darüber hinaus finden sich in dieser Ausgabe Interessantes und Wissenswertes, Nachrichten aus dem Vereinsleben und dem kirchlichen Bereich, faszinierende Fotos unserer Leser – und nicht zuletzt viel Rätselspaß.





Die Rems-​Zeitung ist auch im Online-​Direktkauf bei iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



368 Aufrufe

192 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen