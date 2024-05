Wie KI in der Landwirtschaft helfen kann

Foto: Pixabay/​shargoo

Dank der digitalen Dienste eines schweizerisch-​italienischen Agrotech-​Unternehmens können Bauern große Mengen an Wasser, Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Insektiziden einsparen.

Samstag, 25. Mai 2024

Sarah Fleischer

In der autonomen Provinz Trentino in Norditalien gibt es viele schöne Weingüter. Einer der am schönsten gelegenen Betriebe ist wohl Maso Martis: Auf einer natürlichen Terrasse hoch über der Provinzhauptstadt Trento (Trient) produziert die Familie Stelzer seit drei Jahrzehnten auf 12 Hektar Schaumweine nach der klassischen Methode mit Flaschengärung; ein Fünftel der Produktion entfällt auf konventionelle Weißweine.



Seit 2013 ist die Produktion von Maso Martis biologisch. Aber das wirklich Besondere ist etwas anderes: In den Weinbergen der Familie Stelzer hat seit einigen Jahren die Digitalisierung Einzug gehalten. Zwischen den Rebstöcken sind – meist kaum sichtbar – Wetterstationen, Bodensonden, Mini-​Solarpanels und Insektenfallen installiert, welche die gemessenen Daten laufend in eine Cloud schicken, wo diese mit Künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. Dabei werden auch andere Datenquellen angezapft und analysiert, zum Beispiel Satellitenbilder und Wetterprognosen.



Entwickelt wurden die digitale Plattform und die App vom noch jungen schweizerisch-​italienischen Unternehmen xFarm Technologies. Dort sind heute bereits über 350 000 Betriebe in hundert Ländern registriert.







Was Digitalisierung und KI zur Landwirtschaft beitragen können, lesen Sie am Samstag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.



