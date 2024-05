Zum 100. Geburtstag: Walter Schultheiß bei der RZ

Jürgen Schnaas, Klaudia Böhm und Heino Schütte mit Walter Schultheiß Foto: rz-​Archiv

100 Jahre alt wird diesen Samstag der Schauspieler, den die Schwaben wie eine Ikone verehren. Walter Schultheiß legte als eine einzigartige Karriere hin – die führte ihn in den 1990ern sogar mal in die Rems-​Zeitung.

Samstag, 25. Mai 2024

Sarah Fleischer

Worum es in der Serie ging und wie RZ-​Mitarbeiter, die damals dabei waren, auf den Dreh zurückblicken, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Alles begann mit einer Begegnung in den 1970er Jahren. Walter Schultheiß spielte im ZDF-​Film „Pannenhilfe“, als der Autor Felix Huby auf ihn aufmerksam wurde. Dass Schultheiß damals auf Huby traf, bezeichnet der Schauspieler rückblickend im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung als „Glücksfall“.Denn Huby schrieb unzählige Rollen für den gebürtigen Tübinger: Köberle, Eisele, Eugen, Altpfarrer Merkle – und nicht zuletzt (Alt)Bürgermeister Willi Holzwarth.Diese Rolle war es dann auch, die Schultheiß 1991 in die Räume der Rems-​Zeitung führte. Der markante schwäbische Schauspiel-​Star mimte in der Serie „Der König von Bärenbach“ den energischen und manchmal schlitzohrigen Bürgermeister des fiktiven schwäbisch Städtchens Bärenbach.

