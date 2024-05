120 Freiwillige entlasten die Stadtgärtnerei

Beim Gartentag im Erdenreich im Gmünder Stadtgarten durfte sich die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Schwäbisch Gmünd, Carmen Bäuml, über mehr als 120 Helferinnen und Helfer freuen. Die jüngste war gerade einmal eineinhalb Jahre alt, der älteste fast 90.

Sonntag, 26. Mai 2024

Jürgen Widmer

Also ist er auch am Samstag von Unterbettringen mit dem Fahrrad zum Stadtgarten gekommen, um die dortigen Beete für den Sommerflor vorzubereiten. Ganz praktisch heißt dies: Die Zwiebeln der Frühlingsblühmischungen ausbuddeln, die im Herbst noch von Ehrenamtlichen gesteckt worden waren.





Über dem gesamten Stadtgarten liegt eine Atmosphäre emsiger Gelassenheit. Unter der Anleitung von Robert Heinzelmann arbeiten die Freiwilligen, zu denen auch Oberbürgermeister Richard Arnold gehört, gut gelaunt vor sich hin.







Was Freiwilllige wie Josef Seitzer antreibt und was schon bald anstelle der Tulpen blühen soll, lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Josef Seitzer wird bald 90, aber zwei Dinge hat er im jugendlichen Überfluss: Humor und Tatkraft. Seit der Gartenschau 2014 gehört er fix zum Freiwilligenteam, das dann anpackt, wenn es gebraucht wird.

