Bündnisscheu bei einfachen Parolen

Foto: picture alliance /​Noah Wedel

Alle sind gegen Rechts! Zumindest scheitn dies so. Unser Autor Karl Kater tut sich aber schwer mit verkürzten Parolen und Sprüchen auf Sofakissen. Warum dies so ist und was das mit seiner Oma zu tun hat, lesen Sie hier in voller Länge.

Sonntag, 26. Mai 2024

Jürgen Widmer

2 Minuten 27 Sekunden Lesedauer



Nein, ich bin noch keinem Bündnis gegen Rechts beigetreten. Ich bin – ehrlich gesagt – ohnehin etwas bündnisscheu. Dies liegt unter anderem daran, dass mir, höre ich einfache Parolen, stets eine innere Stimme warnend zuflüstert: „Vorsicht!“ Dies ist schon seit Kindertagen so. Bei den Sinnsprüchen auf den Sofakissen meiner Oma überkam mich erstmals massiver Zweifel. „Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen“ oder „Trautes Heim, Glück allein“, hinterließen bei mir zwiespältige Gefühle. Wusste ich doch zum einen um die altersbedingte Schlaflosigkeit meiner Oma und kannte zum anderen ihren Kommentar, wenn das Leben sie mal wieder beutelte: „Unter jedem Dach ein Ach!“ Glück allein contra Ach und Dach? Da schien es bei Beiden mit dem Wahrheitsgehalt nicht allzu weit her zu sein.Auch später überzeugte mich „Frieden schaffen ohne Waffen!“ – so charmant ich die Idee fand – nicht ganz. Denn dank Oma kam mir ja auch „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt!“ sofort in den Sinn.Also kurz gesagt: Ich misstraue dem einfachen, wohlfeil Dahingesagten oder Hingestickten.Jetzt soll ich den Parolen „Kein Schritt nach rechts!“ oder „Gegen rechts“ folgen und natürlich einem „Bündnis gegen rechts!“ beitreten. Nun geht die Bezeichnung des Parteienspektrums in links und rechts auf die Sitzordnung im Parlament nach der französischen Revolution zurück. Das heißt, inwiefern sie heute noch als Standortbestimmung taugt, scheint mir fraglich. Außerdem ist es meist eine Frage der eigenen Perspektive, wo links und rechts genau zu verorten sind. Im Normalfall behauptet ja nahezu jeder, er stünde in der Mitte der Gesellschaft oder gehöre zum Mittelstand, wie beispielsweise jener Isnogud der Christdemokratie, der seit Jahrzehnten zwar nicht Großwesir, aber Kanzler werden will.Zu „Rechts“ gehört nach klassischer Definition beispielsweise die CDU. Im Land– und im Bundestag sitzen die Mandatsträger traditionell rechts von der Mitte, ihre Abgeordneten, Mitglieder und Wähler sind meist tendenziell eher konservativ. Nun, man mag es bedauern oder nicht, gehören Konservative zum demokratischen Spektrum unseres Landes. Wenn sie sich ebenfalls an die demokratischen Spielregeln halten, was ein Großteil von ihnen tut, sehe ich keinen Grund, gegen sie pauschal zu demonstrieren. Und noch weniger Grund sehe ich, sie durch eine verknappte Formulierung oder Parole auszuschließen. Etwas anders sieht es aus, wenn es sich um jene Rechte handelt, die mittlerweile als Rechtsextremistischer Verdachtsfall für Deutschland täglich neue Tiefpunkte liefert und beweist, dass sie keine Alternative für die Demokraten in diesem Land sein kann. Dagegen anzugehen gibt schon der Anstand vor, den mir meine Oma beigebracht hat. Aber an sich würde ich ohnehin lieber einem Bündnis für irgendwas beitreten: Menschenrechte, Demokratie und Pressefreiheit, sexuelle Selbstbestimmung – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Faire Bildungschancen fallen mir sofort ein und endlich gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit unabhängig vom Geschlecht. Wegen mir auch mal für Freibier und mehr Lametta an Weihnachten, wenn es die Welt besser macht.Ich bin halt noch immer ein großer Fan jener extremistischen Kampfschrift, die da Grundgesetz heißt. 75 Jahre wird sie alt, meine Oma wurde kaum älter. Meiner Oma hatte die finstere Zeit vor dem Grundgesetz vieles genommen: ihren Mann, ihre Heimat und ihren bescheidenen Wohlstand. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, heißt es im Ersten Artikel des Grundgesetzes. Dafür lohnt es sich, Bündnisse zu schmieden. Vielleicht lasse ich mir den Satz auf ein Sofakissen sticken. (Karl Kater)

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



272 Aufrufe

590 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen