Der 1. FC Heidenheim spielt international

Nachdem Bayer 04 Leverkusen das DFB-​Pokalfinale mit 1:0 gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gewonnen hat, ist es offiziell: Der Aufsteiger 1. FC Heidenheim wird in der kommenden Saison 2024/​25 in den Play-​offs zur UEFA-​Conference League an den Start gehen.

Dank des DFB-​Pokalsiegs von Bayer 04 Leverkusen berechtigt nun auch der achte Tabellenrang des FCH in der Fußball-​Bundesliga zur Teilnahme an den Play-​offs zur Conference League. „Dass wir als 1. FC Heidenheim erstmals an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen dürfen, ist die Krönung unserer historisch erfolgreichen Premierensaison in der Bundesliga“, jubelt Holger Sanwald. „Fest steht: Unsere Mannschaft wird damit weiter Geschichte schreiben. Jeder FCH-​Fan kann sich dabei aber sicher sein, dass wir uns und unserem Weg treu bleiben werden. Dazu zählt, dass wir natürlich auch diesen für uns völlig neuen Wettbewerb in der Voith-​Arena spielen wollen“, betont der FCH-​Vorstandsvorsitzende.FCH-​Trainer Frank Schmidt fügt hinzu: „Diese zusätzlichen zwei internationalen Spiele gleich zu Saisonbeginn sind eine große Herausforderung, aber umso mehr freuen wir uns schon jetzt darauf. Das wird ein packender Saisonstart mit der ersten Runde im DFB-​Pokal, den Play-​offs zur Conference League und dem Bundesliga-​Auftakt binnen weniger Tage. Ab unserem Vorbereitungsbeginn am 1. Juli wird unser voller Fokus darauf liegen, diesen Start so erfolgreich wie möglich zu meistern.“Der FCH steigt in der vierten und somit letzten Qualifikationsrunde – genannt Play-​offs – in die Conference League ein. In den Play-​offs spielen die Rot-​Blau-​Weißen in einem Hin– und Rückspiel am 22. und 29. August gegen einen noch nicht feststehenden europäischen Gegner. Wer der Play-​off-​Gegner des FCH sein wird, entscheidet sich bei der Auslosung am 5. August. Der Gewinner aus beiden Partien zieht in die neu eingeführte Ligaphase der Conference League ein. Daran nehmen 36 Mannschaften teil. Jedes Team wird gegen ausgeloste Gegner jeweils drei Heim– und Auswärtsspiele bestreiten.

