Django zapft bald das letztes Bier im Gmünder Clochard

Leicht fällt es Gerhard Stegmaier nicht. Doch letztendlich hat er entschieden: „Am 31. Mai ist hier Schluss.“ Dann schließt mit dem „Le Clochard“ eine Gmünder Kneipeninstitution.

Sonntag, 26. Mai 2024

Jürgen Widmer

Die schönen Erinnerungen will sich Django auch jetzt nicht nehmen lassen. Zumal sein Leben eng mit dem „Le Clochard“ verbunden ist. Seit 1976 ist die Kneipe aus der Gmünder Kneipenlandschaft nicht wegzudenken. In Zeiten, in der nahezu jede kurz bestehende Kneipe die bezeichnung „Kult“ für sich beansprucht, ist die Kneipe mit einer der längsten Theken Gmünds genau dies: Kult.





Warum Stegmaier das Lokal schließt, und wie es weitergeht, lesen sie am Montag im Lokalteil der Rems-​Zeitung.



Die Nachricht hat Gerhard Stegmaier, den die meisten nur unter seinem Spitznamen „Django“ kennen zunächst über die Facebook-​Seite seines Lokals verbreitet.“Nach vielen wunderbaren Jahren müssen wir Euch schweren Herzens mitteilen, dass das Le Clochard seien Türen schließt. Wir blicken auf eine großartige Zeit mit vielen unvergesslichen Momenten und Begegnungen zurück. Am 31.05. wollen wir noch ein mal Abschied nehmen. Wir wollen ein letztes Mal gemeinsam feiern, anstoßen und die schönen Erinnerungen teilen“, hieß es da.

