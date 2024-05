Ein Leutze-​Porträt als geschenkter Vorgeschmack

Foto: jtw

Emanuel Gottlieb Leutze – Wer den Namen noch nicht kennt, sollte ihn sich merken. Das Museum im Prediger widmet dem Maler eine große Sommerausstellung und zum 208. Geburtstag des gebürtigen Gmünders gab es ein Geschenk des Leutze-​Clubs an die Stadt.

Sonntag, 26. Mai 2024

Jürgen Widmer

31 Sekunden Lesedauer



Albert James Emerick heißt der junge Mann, der den Betrachter hoffnungsvoll anblickt. 19 Jahre war er 1836 alt. „Damit ist das Porträt eines von sechs bekannten Ölgemälden aus dieser frühen Schaffensperiode Leutzes“, erklärte Heidrun Irre, Vorsitzende desLeutze-​Clubs. Das Porträt ist ein Geschenk des Clubs an die Stadt. Signiert ist das Porträt nicht, eine zumindest romantisch klingende Begründung lieferte Irre gleich hinterher.







Was diese romantische Begründung ist, und was Maler und Club mit Schwäbsich Gmünd verbindet, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



252 Aufrufe

124 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen