Feuerwehr Untergröningen: Schlosswächter und Kletterkünstler

Foto: hs

Die Abteilung Untergröningen der Feuerwehr Abtsgmünd trägt zwölf Kilometer abseits der Hauptgemeinde mit ihrem Rettungszentrum viel Verantwortung. Insbesondere das historische Schloss birgt eine Reihe von Herausforderungen.

Sonntag, 26. Mai 2024

Franz Graser

59 Sekunden Lesedauer



Das Kochertal von Abtsgmünd Richtung Gaildorf und seine Umgebung mit Pommertsweiler, Hohenstadt und sind Historie und Idylle pur. Zu den Wahrzeichen gehören die beiden Schlösser Untergröningen und Hohenstadt. Ausflügler ahnen nicht, welche ganz besonderen Herausforderungen solche historische Prachtbauten an die Feuerwehren stellen. Durch moderne Brandmeldeanlagen gibt es die Sicherheit, dass ein Feuer noch im Frühstadium entdeckt und schnell gelöscht werden kann.





Beispiel Schloss Untergröningen: Immer und immer wieder wird dort der Ernstfall geübt. Relativ oft eilt die örtliche Feuerwehrabteilung, gefolgt von den anderen Abteilungen der Feuerwehr Abtsgmünd, zum Schlossberg hinauf, wenn die Rauchmelder Alarm schlagen. Vorsichtshalber wird auch gleich die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit ihrer Drehleiter mobilisiert. Zum Glück kann meist sofort Entwarnung gegeben werden, weil es sich um Defekte oder harmlose Alarmierungsursachen handelte.





Das Problem ist: Größere Feuerwehrfahrzeuge können nicht in den Schlosshof einfahren. Auch ist es rund um den Baukomplex schwierig, eine große Drehleiter in Stellung zu bringen. Was also tun, wenn es ganz oben im Schloss brennt und gar Menschen aus den oberen Etagen gerettet werden müssen?







Wie die Untergröninger Wehr dieses Problem löst und welchen Herausforderungen sich die Truppe in der Vergangenheit bereits stellen musste, erfahren Sie in der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung.





