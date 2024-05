Fußball: Der FC Spraitbach setzt sich vorzeitig die Krone auf

Fotos: Zimmermann

Am vorletzten Spieltag der Fußball-​Kreisliga A, Staffel I, gewinnen die Spraitbacher mit 1:0 gegen die SG Hohenstadt/​Untergröningen. Für den FC Schechingen bleibt damit trotz des 2:1-Erfolgs beim TSV Heubach nur die Vizemeisterschaft.

Sonntag, 26. Mai 2024

Thomas Ringhofer

42 Sekunden Lesedauer



Alin Fuchs erzielte bereits in der 25. Minute den Siegtreffer in einer vor allem in der zweiten Hälfte rustikal geführten Begegnung. „Es war ein schweres Spiel“, sagte der Torschütze, der sich wie sein Trainer darüber freute, dass der FC Spraitbach wieder ohne Gegentreffer geblieben ist.





„Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft“, so Kristof Mattyasovszky, der den FC erst zu dieser Saison übernommen hatte. Und in den bislang 29 Spielen gab es erst 21 Gegentreffer und nur zwei Niederlagen. Nach den ersten drei Spielen mit einer Niederlage und zwei Unentschieden sei es schwierig gewesen, meinte Abteilungsleiter Michael Jakob: „Umso mehr freuen wir uns, dass wir am Ende den Titel geholt haben.“





Was Trainer und Spieler noch sagten, und warum es für Spraitbachs Torhüter Tobias Tangl kurz vor Schluss minutenlang Applaus gab, lesen in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



486 Aufrufe

170 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen