Polizei sucht Zeugen für Unfall in Gmünd

Foto: RZ-​Archiv

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall mit Fahrerflucht. Am Freitagabend gegen 20.10 Uhr fuhr ein bislang unbekannter LKW-​Fahrer die Waldauer Straße.

Sonntag, 26. Mai 2024

Jürgen Widmer

29 Sekunden Lesedauer



Dieser touchierte beim Vorbeifahren ein geparkten VW Polo und verursachte an diesem einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Schwäbisch Gmünd nach einem Zeugen, welcher mit einem schwarzen Kombi und unbekanntem Kennzeichen an der Unfallstelle mit dem Versucher Kontakt hatte. Der Zeuge wird als männlich, etwa 45 Jahre alt, ungefähr ‚180 Meter groß mit kräftiger Statur und Glatze beschrieben. Der Zeuge wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/​3580 in Verbindung zu setzen.

