TSGV Waldstetten feiert den Klassenerhalt

Mit einem 2:0 (1:0)-Sieg im letzten Saison-​Heimspiel über den vom Waldstetter Benjamin Bilger trainierten SC Geislingen hat der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten den Klassenerhalt endgültig perfekt gemacht.

Sonntag, 26. Mai 2024

In der Fußball-​Landesliga stand für den TSGV Waldstetten das letzte Heimspiel der Saison auf dem Programm. Nach der Verabschiedung einiger Akteure, die den TSGV nach dieser Saison verlassen werden, begann die Partie gegen den SC Geislingen. Für die vom Waldstetter Benjamin Bilger trainierten Gäste ging es um nichts mehr, die Waldstetter wollten noch den letzten Punkt holen, den sie für den Klassenerhalt noch theoretisch benötigten. Am Ende ging der Waldstetter Plan auf, ein 2:0 sorgte für den endgültigen Klassenverbleib.

Die Partie war kaum angepfiffen, da brachte Max Dudium das Leder von der rechten Seite in die Mitte. Melih Furkan Zenen reagierte am schnellsten und schob das Leder zur frühen Führung ein (1. Minute). Das 2:0 erzielte in der 60. Minute Marcel Waibel, der im Sommer seine Karriere beenden wird.







