Ausstellung im Münster informiert über die 14 Nothelfer

Foto: fg

Bei den sogenannten 14 Nothelfern handelt es sich um Heilige, die in schwierigen Lebenslagen angerufen werden, so etwa bei Krankheiten. Am Samstag, 1. Juni, wird im Gmünder Heilig-​Kreuz-​Münster eine Ausstellung über diese Heiligen und ihre Verehrung eröffnet.

Montag, 27. Mai 2024

Franz Graser

43 Sekunden Lesedauer



Das Mittelalter kannte keine Versicherungen. Um sich gegen Unglücksfälle und Krankheiten zu schützen, nahmen die Menschen stattdessen Zuflucht zu den 14 Nothelfern. Diese ausgewählten Heiligen wurden und werden zum Teil immer noch in besonders schwierigen Lebenslagen angerufen. Bei den meisten handelt es sich um Märtyrer, die ihr Leben um ihres Glaubens willen verloren haben. Oft weist die Art ihres Todes auf die Anliegen hin, wegen derer sie angerufen werden. Der heilige Dionysius von Paris, der enthauptet wurde, wird zum Beispiel bei Kopfschmerzen angerufen.





Am Samstag, 1. Juni, wird nun im Münster eine Ausstellung zu den 14 Nothelfern eröffnet. Zur Eröffnung um 18 Uhr hält der österreichische Theologe, Philosoph und Germanist Dr. Markus Hofer einen Vortrag mit dem Titel „Gelebter Glaube und Nothilfe“.







