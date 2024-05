Das Bühr’s am Marktplatz bekommt Zuwachs

Foto: jtw

„Das Bühr’s wird Papa!“, verkünden zwei Plakate am Rückgebäude des Cafés am Marktplatz 13. Natürlich ist dies im übertragenen Sinne gemeint. „Aber wir werden uns in der Tat vergrößern“, sagt Inhaber Arian Röhrle. Er hat auch schon ganz konkrete Pläne.

Montag, 27. Mai 2024

Jürgen Widmer

36 Sekunden Lesedauer



Das Bühr’s soll dann von September ganztags öffnen und vor allem auch in den Abend hinein Gäste anlocken.







Welche Speisen das erweiterte Bühr’s anbieten will und was der besondere Clou an der Küche ist, verrät Arian Bührle am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Wir werden im Rückgebäude einen weiteren Gastraum bekommen. Er hat dann ebenfalls 30 Plätze, damit haben wir innen 60 Plätze“, sagt er. Der Zugang zum neuen Gastraum kann barrierefrei vom Johannisplatz her erfolgen. Das macht es auch für Familien mit Kindern leichter“, sagt Röhrle. Im vorderen Gastraum erschwert eine schmale Treppe den Weg nach oben und zu den Toiletten

