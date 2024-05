Erster Bundespreis „Jugend Musiziert“ geht nach Heubach

Foto: privat

Elias Möll an der Posaune hat beim Bundeswettbewerb „Jugend Musiziert“ in Lübeck den ersten Bundespreis geholt. Er ist nicht der einzige Teilnehmer aus der Musikschule Rosenstein, der Erfolge erzielte.

Montag, 27. Mai 2024

Sarah Fleischer

Wer sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert hat, gehört bereits zu den Besten seines Faches in der Bundesrepublik. Nach regionaler und landesweiter Qualifizierung mit jeweils ersten Preisen, stand in den Pfingstferien in Lübeck der Bundeswettbewerb „Jugend Musiziert“ an. Die Musikschule Rosenstein hatte zwei junge Musiker an der Posaune, beide aus der Klasse von Martin Pschorr, dabei.

Elias Möll, Altersgruppe IV, begleitet von Isolde Schneider am Klavier, erhielt allein den ersten Bundespreis.







Welches junge Musiktalent ebenfalls beim Bundeswettbewerb antrat und wo man eine Kostprobe von Elias Mölls Können findet, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



