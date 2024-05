Schon fast 9000 Briefwähler in Gmünd

Foto: jtw

Der Trend zur Briefwahl ist deutlich. Waren es 2019 noch ungefähr 6400 Wahlberechtigte, die per Briefwahl ihre Stimme abgaben, sind es jetzt bereits fast 9000, wie Christian Dolle, stellvertretender Wahlleiter der Stadt Schwäbisch Gmünd auf Nachfrage der Rems-​Zeitung antwortet.

Montag, 27. Mai 2024

Jürgen Widmer

Leonie Bofinger gehört zu jenen, die Briefwahlunterlagen für die Wahl am Sonntag, 9. Juni, zusammenstellen und verschicken. Was in dem großen Umschlag drinstecken muss, damit die Unterlagen vollständig sind, kommt darauf an, wo die jeweiligen Stimmberechtigten wohnen.





Was in die Briefwahlunterlagen gehört und wie die Stadt verhindern will, dass jemand im falschen Teilort über den Ortschaftsrat abstimmt, lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Für die Verwaltung heißt der Run auf die Unterlagen jede Menge Arbeit. „Wir haben immer sechs bis sieben Leute im Einsatz aus unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung, auch aus den Bezirksämtern“, sagt Dolle. „Da kann es natürlich auch zu Fehlern kommen“, sagt er. Aber bisher habe es nur ganz geringe Meldungen über unvollständige oder falsch zugestellte Briefwahlunterlagen gegeben.

