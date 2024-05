Schrebergärten mitten im Paradies in Gmünd

Foto: jtw

Mit dem Tag des offenen Gartens haben die Gartenfreunde Schießtal alles richtig gemacht: Über den Gärten wölbte sich am Sonntag ein blauer Himmel, das Grün wirkte satt, und die letzte freie Parzelle im Paradies scheint jetzt auch so gut wie vergeben

Montag, 27. Mai 2024

Jürgen Widmer

50 Sekunden Lesedauer



Gartenarbeit ist den beiden vertraut. „Wir haben in Mutlangen gewohnt und sind jetzt nach Hussenhofen gezogen. Dort fehlt uns der Garten, den wir in Mutlangen hatten, sehr“, sagt Klaus, und Magdalena fügt an: Es war ein großer Garten.“ Jetzt hoffen sie darauf, die letzte freie der insgesamt 72 Parzellen zu bekommen. Ruhig und am Waldrand gelegen, die kleine Hütte noch in gutem Zustand, und die Rosen versprechen blühend zukünftiges Gartenglück. Natürlich ist einiges zu tun, aber für die Ritterbauers ist dies kein Hindernis.







Magdalena und Klaus Reiterbauer haben die Gelegenheit beim Schopf ergriffen: „Als wir gelesen haben, dass hier Tag des offenen Gartens ist, sind wir her und haben uns auch schon einen freien Garten angeschaut, der uns gefallen würde.“ Jetzt sitzen sie am Vereinsheim der Gartenfreunde und fühlen sich bereits deutlich heimisch.

