So feiert Gschwend seinen 650. Geburtstag

Gschwend wird 650 Jahre und das soll zwischen dem 14. und 16. Juni gebührend gefeiert werden und laut Bürgermeister Christoph Hald die Vielfalt der Gesamtgemeinde gezeigt werden. Mehr als ein Dutzend Vereine und Privatpersonen sorgen drei Tage lang für das leibliche Wohl der Gäste.

Montag, 27. Mai 2024

Der Festbeginn ist am Freitagabend.







Wie die große Geburtstagsfeier in Gschwend aussehen soll, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Die erste urkundliche Erwähnung Gschwends war im Jahr 1374 in einer Urkunde des Schenken Albrecht von Limpurg. So ist es in der zweiteiligen zweibändigen Beschreibung der Reichsgrafschaft Limpurg des Gschwender Pfarrers und Historikers Heinrich Prescher (1749 – 1827) nachzulesen. Für die Feier mutiert der Platz zwischen Gemeindehalle und Mehrzweckhalle zu einer Partymeile für rund 800 Gäste. Neben der Mehrzweckhalle wird eine große Bühne platziert mit Riesenleinwand – die zeitgleich stattfindende Eröffnung der Fußball-​Europameisterschaft soll niemand vom Besuch des Gschwender Gemeindejubiläums abhalten.

