Standort und Jobs bei ZF in Alfdorf gesichert

Foto: ZF

Die 4000 Beschäftigten in Deutschland der ZF-​Sparte Passive Sicherheitstechnik können zuversichtlich in die Zukunft schauen. Dies gilt auch für den Standort Alfdorf, wie jetzt der Betriebsrat mitteilte.

Montag, 27. Mai 2024

Jürgen Widmer

„Es war kein einfacher Weg, doch dank der Unterstützung und der standortübergreifenden Solidarität der vier deutschen betroffenen Standorte von ZF Lifetec (vormals Division Passive Sicherheitstechnik) und des Gesamtbetriebsrats ist es uns gelungen, einen Überleitungstarifvertrag und eine Überleitungsvereinbarung abzuschließen, um die Ausgliederung der Sparte aus dem ZF Konzern im Sinne der Belegschaften zu flankieren“, erklärt Heike Madan, 2. Bevollmächtigte der IG Metall Schwäbisch Gmünd und Verhandlungsführerin der Gewerkschaft.





Wie die Verhandlungen liegen und wie es jetzt für die Beschäftigten weitergeht, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



4000 Beschäftigten in Deutschland der ZF-​Sparte Passive Sicherheitstechnik können zuversichtlich in die Zukunft schauen. „IG Metall und Betriebsrat ist es gelungen, mit einem Tarifvertrag sowie einer Gesamtbetriebsvereinbarung Standorte und Arbeitsplätze über die Ausgliederung hinaus zu sichern“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung.

