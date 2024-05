TSB-​Areal in der Buchstraße: 118 Jahre Sportplatz – und künftig Wohngebiet

Bilder: Sammlung Bareis (historisch), Gerold Bauer (aktuell), tec ARCHITECTURE (Visualisierung)

Das TSB-​Gelände in der Buchstraße hat eine sehr lange Geschichte als ein Ort, an dem Gmünderinnen und Gmünder dem Sport unter freiem Himmel frönten. Viele Erinnerungen hängen an dem geräumigen Areal, auf dem nun das „Eco Village“ entstehen soll. Um diesen Ort geht es diese Woche in der RZ-​Serie „Gmünd damals und heute“!

Montag, 27. Mai 2024

Gerold Bauer

Der erste Gmünder Turnverein wurde schon 1844 gegründet. 1912 eröffnete die Turngemeinde Gmünd ihr vereinseigenes Sportgelände im Osten der Stadt. In der Vereinsgeschichte gab es in 180 Jahren immer wieder Veränderungen sowie Fusionen; und neue Sportarten kamen dazu. Durch den Zusammenschluss mit den Sportfreunden zum Beispiel wurde aus der Turngemeinde die Turn– und Sportgemeinde (TSG) – und die Fusion mit dem SV Rehnenhof anno 1981 brachte den aktuellen Namen TSB. Die Immobilie in der Buchstraße blieb über all diese Fusionen hinweg im Eigentum des Vereins. Das Grundstück wurde schließlich erst anno 2020 für etwas mehr als acht Millionen Euro an Investoren verkauft, die dort unter dem Namen „Eco Village“ ein ökologisch inspiriertes Wohnprojekt realisieren wollen.





