TSB Gmünd: Ungeschlagen zum Titelgewinn

Fotos: Stoppany

Durch einen 6:0-Kantersieg bei den Sportfreunden Lorch II hat der TSB Gmünd gleich den ersten Matchball verwandelt und kehrt als Meister der Fußball-​Kreisliga B, Staffel I, in die A-​Liga zurück.

Montag, 27. Mai 2024

Alex Vogt

44 Sekunden Lesedauer



„Abgestiegen. Krone gerichtet. Aufgestiegen“. So steht es auf der Rückseite der Meister-​T-​Shirts – quasi als Zusammenfassung der unterschiedlichen Gemütslage innerhalb eines Jahres bei den TSB-​Fußballern. Durch eine 0:1-Niederlage im Relegationsspiel gegen den VfL Iggingen stieg der TSB Gmünd in der Saison 2022/​23 ab. Knapp ein Jahr später ist nun der direkte Wiederaufstieg gelungen. Der TSB stellt die einzige Herren-​Mannschaft im Fußballbezirk Ostwürttemberg, die kurz vor dem Saisonende noch ungeschlagen ist. Mit 24 Siegen und drei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 108:18.







Mehr zur Meisterschaft des TSB Gmünd lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27. Mai.



Beim Abpfiff der Auswärtspartie in Lorch ist es an diesem Sonntag um 14.47 Uhr amtlich gewesen. Der 6:0-Erfolg bei den Sportfreunden Lorch II besiegelte am vorletzten Spieltag die Meisterschaft des TSB Gmünd in der Kreisliga B, Staffel I, und die damit verbundene direkte Rückkehr in die Kreisliga A I.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



430 Aufrufe

179 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen