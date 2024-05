VfR Aalen verpflichtet Sasa Maksimovic

Der in die Fußball-​Oberliga abgestiegene VfR Aalen hat den ersten externen Neuzugang für die neue Saison verpflichtet. Vom TSV Nördlingen wechselt Sasa Maksimovic zu den Ostälblern und erhält einen Einjahresvertrag.

Montag, 27. Mai 2024

Alex Vogt

38 Sekunden Lesedauer



Der 24-​jährige Linksaußen Sasa Maksimovic (auf dem Bild rechts) stammt aus Bosnien-​Herzegowina und war zur Saison 2023/​24 von Sloboda Tuzla nach Nördlingen gewechselt. Dort bestritt er in der Bayernliga Süd 27 Partien, erzielte 13 Treffer und gab acht Torvorlagen. Maksimovic kommt darüber hinaus auf vier Einsätze in der U-​19-​Nationalmannschaft von Bosnien-​Herzegowina sowie auf ein Spiel in der A-​Nationalmannschaft.„Wir freuen uns, dass wir mit Sasa einen Topspieler aus der Bayernliga Süd verpflichten konnten. Er hat in Nördlingen gezeigt, dass er Potenzial hat, welches wir nun gemeinsam mit ihm weiter ausschöpfen wollen. Ich bin davon überzeugt, dass er uns in der kommenden Spielzeit in der Oberliga Baden-​Württemberg weiterhelfen wird“, äußert sich das VfR-​Präsidiumsmitglied Michael Schäfer in einer Pressemitteilung des Vereins zur Verpflichtung des Linksaußen.

