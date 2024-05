Dorfkirche Frickenhofen erstrahlt in neuem Glanz

Foto: wopf

Die Sanierung der Dorfkirche Frickenhofen ist offiziell abgeschlossen. Das wurde am Wochenende mit Gottesdienst, gemeinsamem Essen und einer Führung gefeiert.

Dienstag, 28. Mai 2024

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Nach dem Gottesdienst gab es für die Gäste nicht nur Getränke und Snacks, sondern auch eine Führung durch die frisch sanierte Kirche. In mehreren Gruppen führte Pfarrer Ehring die Besuchenden um das Gotteshaus und auf den Turm.







Details zur Sanierung finden Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



ie weithin sichtbare evangelische Dorfkirche Frickenhofens ist nicht nur die am höchsten gelegene in der Region Nordwürttemberg, sondern auch eine Art Wahrzeichen der Frickenhofer Höhe. Das 1743 erstellte Gotteshaus wurde seit Mai vergangenen Jahres umfassend saniert. Kurz nach Ostern 2024 erfolgte dann die Fertigstellung. Mit einem Gottesdienst feierte die Kirchengemeinde die erfolgreiche Sanierung am vergangenen Sonntag im Pfarrgarten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



320 Aufrufe

129 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen