Gmünder Stadtfest verwandelt Innenstadt in eine Partymeile

Sieben Bühnen und 55 Stände sorgen am Freitag, 7. Juni, und Samstag, 8. Juni, beim Gmünder Stadtfest in der historischen Innenstadt für ein buntes musikalisches und kulinarisches Angebot. Wichtiger ist aber für die Organisatoren, dass das Fest Begegnung und Kommunikation zwischen den Menschen schafft.

Dienstag, 28. Mai 2024

Franz Graser

Sieben Bühnen und 55 Stände sorgen am Freitag, 7. Juni, und Samstag, 8. Juni, in der Gmünder Innenstadt für ein buntes musikalisches und kulinarisches Angebot. Neu dabei ist die Bühne im Freudental auf der Höhe der Kneipe „NaUnd“. Im Vergleich zum Vorjahr ist auch die Zahl der Stände um zehn gewachsen. Neu dabei sind zum Beispiel die Gmender Fasnet und die 1. Wexhainer Narrenzunft. Wichtig war dem Organisationsteam ein möglichst breites und internationales Angebot, an dem sich auch viele Vereine und Institutionen der ausländischen Mitbürger beteiligen, erklärt Robert Frank.





Damit werde man auch dem besonderen Charakter des Festes gerecht, bei dem es nicht darum gehe, einfach eine „große Partyzone“ in der Stadt zu schaffen, wie Markus Herrmann, der Pressesprecher der Stadt Schwäbisch Gmünd und Geschäftsführer der Tourismus & Marketing GmbH, erläutert: „Man redet sehr viel über Integration und Integration unterschiedlicher Menschen. Hier lebt man, worüber in der Politik immer gesprochen wird. Das ist Begegnung pur. Hier kommt die Stadt zusammen.“







Mehr zum Festprogramm erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung.



„So früh wie kalendarisch möglich“ findet heuer das Gmünder Stadtfest statt, sagt Eventmanager Robert Frank von der städtischen TourismusMarketing GmbH. Die Vorfreude ist groß, allerdings „dürfte es schon noch ein bisschen wärmer sein“, meint Frank; das gegenwärtig doch recht wechselhafte Wetter wäre für das Fest nicht optimal.

