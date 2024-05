Halbzeit auf Baustelle zwischen Gmünd und Waldstetten

Die aufwendigen Radweg-​, Umgestaltungs– und Kanalbauarbeiten zwischen Schwäbisch Gmünd und Waldstetten kommen flott voran. Bis zum Herbst – so hofft man – sollen sie abgeschlossen sein. Jetzt ist erst mal Halbzeit.

Dienstag, 28. Mai 2024

Was bei dem Projekt mindestens genauso bedeutungsvoll ist wie die Verbreiterung des Geh– und Radwegs, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

Abseits der Blicke der motorisierten Verkehrsteilnehmer auf den mühsamen Umleitungsstrecken via Bettringen oder Straßdorf kommen die Bauarbeiten an der gesperrten Hauptverbindungsstraße zwischen Gmünd und Waldstetten zügig voran. Das auch dank des relativ guten Wetters der vergangenen Wochen. Es herrscht dort gerade sozusagen Halbzeit – passend zur Fußball-​EM in diesem Jahr.Mit großem Interesse und Vorfreude verfolgt ganz besonders die wachsende Schar der Alltags-​, Freizeit– und Sportradler an dieser wichtigsten Verbindungsstraße zwischen Gmünd und Waldstetten den Fortgang der Bauarbeiten. Schließlich soll dort ein neuer und deutlich breiterer Geh– und Radweg entstehen. Mitte Oktober vergangenen Jahres war erster Spatenstich für das Doppel-​Projekt; kommenden Oktober könnte die Einweihung gefeiert werden.

