Keine Investoren für Aspen

Foto: hs

Stillstand bei Aspen. Bislang haben sich keinerlei Investoren gemeldet, die Wirtschaftsförderung der Stadt hat erstmal die Bemühungen um die Gründung einer Vermarktungs GmbH auf Eis gelegt. Doch begraben will OB Richard Arnold das Projekt nicht.

Dienstag, 28. Mai 2024

Jürgen Widmer

Schaut man genauer hin, dann zeigen sich einige statische Hindernisse. Eines davon: Die Förderrichtlinien der Europäischen Gemeinschaft.







Warum die EU-​Richtlinien in diesem Fall hinderlich sind, und wie es mit Aspen weitergeht, steht in der Rems-​Zeitung am Dienstag.



Arnold denkt in die Zukunft. Eine Gewerbepark mit innovativen Unternehmen, die den Anforderungen des Wandels, die auch die starke Wirtschaft in Baden-​Württemberg schwächeln lässt, trotzen kann. Dies sollte in Aspen, gleich neben dem Gügling entstehen.Doch noch steht kein Bagger weit und breit und auch die Interessenten nicht gerade Schlange. Wer im Internet nach „Aspen, Schwäbisch Gmünd, FAQ“ googelt, findet zwar eine Seite mit der Adresse „aspen​.le​-an​.net“, doch auf der Seite findet er nur den Hinweis, sie sei wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar. Angeblich gab es auf der Seite schon einmal genauere Informationen, doch jetzt bewegt sich dort nichts. Wäre die Seite im Aufbau, würde üblicherweise „Under construction“ zu lesen sein. Dies würde auch besser zum Gesamtkonstrukt Aspen passen, das ebenfalls wirkt als sei es „under construction“.

