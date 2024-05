Rüdiger von Fritsch und die DDR-​Flucht bei der WM 1974

Deutschland im Fußballfieber – das gab es schon vor 50 Jahren. Rüdiger von Fritsch interessierte an jener WM vor allem der Zeitpunkt des Finales. In der BR-​Doku „Kontrovers: Die Story“ schlüsselt der Diplomat im Ruhestand aus Schwäbisch Gmünd auf, wie er im Sommer 1974 drei Freunden half, aus der DDR zu fliehen.

„Wie ein Donnerschlag“, sagt Rüdiger von Fritsch, habe ihn Anfang jenes Jahres die Bitte seines Vetters Thomas getroffen. Der lebte in Bad Blankenburg, im heutigen Südthüringen, und ersuchte seinen Cousin in Gmünd in einem Brief, ihm und zwei Freunden bei der Flucht aus der DDR zu helfen.

Heimlich, über Dritte, musste dieser Brief zugestellt werden, um nicht schon durch ihn ins Fadenkreuz der Überwachungsbehörden zu geraten. „Ungeheure Gedankenketten“, erinnert sich von Fritsch, seien ihm durch den Kopf gejagt. War ein solches Unterfangen machbar? So ganz ohne einschlägige Erfahrung? Und falls ja, wie sollte man es anstellen, wo anfangen?

„Doch noch bevor ich begonnen hatte, Chancen und Gefahren, Wege und Möglichkeiten abzuwägen, war mein Entschluss getroffen: Ich würde Thomas helfen“, schildert der spätere Diplomat, der damals gerade sein Abitur erlangt hatte, in seinem Buch „Die Sache mit Tom – eine Flucht in Deutschland“.

Ganz neue Aspekte des Abenteuers, das für Thomas von Fritsch sowie Bernd Herzog und Thomas Röthig mit dem erfolgreichen Überwinden der deutsch-​deutschen Grenze endete, hält die jetzige Dokumentation des Bayerischen Rundfunks mithin nicht bereit.

Ihre Stärke liegt vielmehr darin, die Fluchtgeschichte in den Kontext jener Wochen und Monate einzubetten, in denen man sich dem Fußball – und seiner politischen Dimension – kaum entziehen konnte.





Warum Rüdiger von Fritsch das einzige Duell der beiden A-​Nationalteams der DDR und der BRD verpasste und das Ergebnis erst Tage später erfuhr, welche Rolle in seinem Fluchtplan der „Hippie-​Trail“ von Westeuropa nach Indien spielte und wann der zweite Teil der BR-​Doku ausgestrahlt wird, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

