Schleich verlegt Firmensitz nach München

Foto: Schleich

Wie die Firma Schleich am Dienstag mitteilt, wird sie ihren Firmensitz von Herlikofen nach München verlegen.

Dienstag, 28. Mai 2024

Sarah Fleischer

22 Sekunden Lesedauer



Der Spielfigurenhersteller Schleich, derzeit noch mit Sitz in Herlikofen, will laut Pressemitteilung „den nächsten Schritt Richtung nachhaltigem Wachstum gehen und mit einer neu gestalteten Organisation in Marke, Innovationen und Internationalisierung investieren.“ Dafür soll der Sitz der Firma nach München verlegt werden. Das dortige Büro wird zum 1. Januar 2025 Hauptsitz.





Mehr über den neuen Hauptsitz von Schleich und die Auswirkungen und Reaktionen in der Region finden Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1104 Aufrufe

89 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen