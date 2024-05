Schwimmverein Gmünd: Julia Ullrich verpasst DM-​Bronzemedaille knapp

Foto: SVG

Julia Ullrich, Heike Stotz und Marit Boomers vom Schwimmverein Gmünd haben an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften teilgenommen. Acht neue persönliche Bestzeiten, sieben neue Vereinsaltersklassenrekorde und sechs Finalteilnahmen sprangen dabei für das SVG-​Trio heraus.

Dienstag, 28. Mai 2024

Alex Vogt

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Drei Mädchen des Schwimmvereins Gmünd haben in diesem Jahr die hohen Qualifikationsnormen für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften erfüllt. Heike Stotz, Julia Ullrich und Marit Boomers (auf dem Bild von links) setzten sich bei den Wettkämpfen auf der 50-​Meter-​Bahn der Schwimm– und Sprunghalle im Europa-​Sportpark in Berlin gut in Szene.

Acht neue persönliche Bestzeiten (PB), sieben neue Vereinsaltersklassenrekorde (VAR) und sechs Finalteilnahmen bei 15 Starts ergeben für SVG-​Trainer Björn Koch eine über den Erwartungen liegende positive Bilanz: „Alle drei Schwimmerinnen haben ihr Potenzial unter Beweis gestellt. Vor allem ihre Disziplin und ihr Wille zur Verbesserung der eigenen Leistungen stimmen mich für die Zukunft zuversichtlich.“

Ausgerechnet der jüngsten Gmünder Schwimmerin wäre der Sprung auf das Podest fast geglückt: Die 13-​jährige Julia Ullrich beendete den Vorlauf über 200 Meter Freistil in 2:15,93 Minuten (VAR und PB) hinter Mila Mauermann vom SWV TuR Dresden (2:15,43) und Julia Franziska Kaul von der SG Frankfurt (2:15,87) auf Rang drei. Doch im Finale schnappte ihr Anja Schaumburger (SSG Saar Max Ritter Saarbrücken/2:12,37) die Bronzemedaille vor der Nase weg, obwohl Ullrich sich als Vierte auf 2:14,60 Minuten steigerte. Der DM-​Titel ging an Mauermann (2:11,15) vor Kaul (2:11,99).





Mehr über die in Berlin erzielten Leistungen der drei Schwimmerinnen des Schwimmvereins Gmünd lesen Sie im SVG-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 28. Mai.



