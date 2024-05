Tag der Leichten Sprache: Muss es immer kompliziert sein?

Zum Internationalen Tag der Leichten Sprache: Amtsdeutsch, kaum Verständliches aus Medizin oder Politik, Schachtelsätze. Es ginge einfacher, sagen viele – und fordern mehr Verständlichkeit, die nicht anspruchslos sein muss. Was genau ist LS, wie geht sie und wer profitiert?

Einfach ist sie nicht, die Leichte Sprache. Im Gegenteil: Komplizierte Texte in Leichter Sprache (LS) zu formulieren, kann sehr anspruchsvoll sein. Experten zufolge ist LS wichtig, sinnvoll und hilfreich für Millionen Menschen in Deutschland, die sonst oft an sprachlichen Barrieren scheitern. Zum Internationalen Tag der Leichten Sprache am 28. Mai fordern viele Akteure mehr Angebote in gut verständlicher Sprache — und weisen auf zahlreiche Baustellen hin.

Leichte Sprache gilt als Schlüssel für eine inklusive Kommunikation, ermöglicht Personen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, Teilhabe und Selbstbe– stimmung, wie die Lebenshilfe NRW schildert. Zur Zielgruppe gehören Menschen mit geistiger Behinderung oder Demenz, mit Lernschwierigkeiten oder geringen Deutschkenntnissen — und alle, die Probleme mit komplizierten Texten wie Behördenschreiben haben. LS sei noch zu wenig verbreitet. „Wir appellieren daher an Behörden und private Unternehmen, auf eine leicht verständliche Kommunikation für alle zu setzen.“





Welche Vorteile das hätte, wie Leichte Sprache funktioniert und wie die rechtliche Lage aussieht, erfahren Sie am Dienstag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung. Die gibt’s auch als E-​Paper am iKiosk.



