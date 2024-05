Trauergottesdienst für Albert Scherrenbacher

Foto: fleisa

Am Dienstag wurde Albert Scherrenbacher auf dem Straßdorfer Friedhof beigesetzt. Der Gmünder Ehrenbürger, Metzgermeister, Gemeinderat und Mitglied unzähliger Vereine war am 20. Mai verstorben. Die Stadtgemeinschaft würdigte ihn in einem Trauergottesdienst im Münster.

Dienstag, 28. Mai 2024

Sarah Fleischer

Dies betonten auch Arnold, Bläse und Kucher in ihren Nachrufen. Es bleibt die Gewissheit: Seine Familie hat einen geliebten Menschen und die Stadtgemeinschaft einen egagierten Bürger verloren.





Kaum ein Platz war mehr frei im Heilig-​Kreuz-​Münster. Viele Menschen waren gekommen, um Abschied zu nehmen von Albert Scherrenbacher: Familie, Freunde, Gemeinderäte, Oberbürgermeister Richard Arnold, Landrat Joachim Bläse, Bürgermeister Christian Baron, Faschingspräsident Eberhard Kucher, Bürgerinnen und Bürger.Der Tod von Albert Scherrenbacher sei ein großer Verlust, nicht nur für seine Familie, sondern auch für die Stadtgemeinschaft, sagte Dekan Robert Kloker. Er gestaltete den Trauergottesdienst zusammen mit Pfarrer Andreas Braun aus Straßdorf. Kloker zitierte Vinzenz von Paul: „Liebe sei Tat“. Getreu diesem Motto habe Albert Scherrenbacher gelebt und gehandelt. Egal ob als Ortschaftsrat, stellvertretender Ortsvorsteher, Gemeinderat, Betriebschef, Vereinsvorsitzender, Kirchengemeinderatsmitglied oder Mäzen – stets hatte Scherrenbacher das Wohl seiner Mitmenschen und der Stadtgemeinschaft im Blick.

