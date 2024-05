AGV-​Verband plant Alois-​Enthüllung vor Sommerferien

Foto: bri

Die diesjährigen Altersgenossenumzüge in Schwäbisch Gmünd werden die letzten, bei denen sich Teilnehmer und Gäste den sagenumwobenen Kutscher Alois beim Singen dazudenken müssen. Ende Juli soll das Bronze-​Bildnis des Gmünder Künstlers Andreas Futter seinen Platz vor dem Johannisturm finden.

Mittwoch, 29. Mai 2024

Benjamin Richter

59 Sekunden Lesedauer



Gelassen, zufrieden, unbeschwert – es könnte auch das Lächeln des Buddha sein, das da in Futters Atelier in Reitprechts das Gesicht der vorläufigen Alois-​Figur ziert. Statt einer Mönchsrobe kleidet der Kutscher sich freilich in einen Frack, komplett mit Weste und Fliege, den linken Arm reich mit Rosen bedacht, und hebt den rechten mit dem Zylinder zum Gruß hoch über seinen Kopf.

Ein Altersgenosse, wie er im Buche steht – und ist doch keiner, sondern eben jener Alois, den die Schar der Jubilare alljährlich in den höchsten Tönen um eine Maß Bier angeht.

„Wir singen immer ‚Grüß di Gott, Alois‘, und dabei habe ich mich schon manchmal gefragt, wo ist er denn?“, legt Harald Quicker, der stellvertretende Vorsitzende des AGV-​Dachverbands, dar, wie es zu der Idee für die Alois-​Statue am Fuß des Johannisturms kam.

Dort finden Jahr für Jahr im Juni und Juli die Umzüge der „nullenden“ Altersgenossen ihren feierlichen Höhepunkt und krönenden Abschluss. „Nur der ominöse Kutscher war bislang nicht greifbar“, gibt Quicker zu bedenken – das solle sich durch die neue Skulptur ändern.





Welche Rolle die Alois-​Statue in Zukunft im Gmünder Stadtleben spielen soll, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



211 Aufrufe

239 Wörter

58 Minuten Online



Beitrag teilen