Allnatura in Heubach: 40 Jahre Pionierarbeit für nachhaltige Möbel

In den 1980er Jahren entwickelten Alexandra und Reinhard Olle nach vergeblicher Suche kurzerhand ihre eigene ökologische Matratze aus Naturlatex. Längst ist daraus ein ganzes Sortiment rund um das natürliche Schlafen und Wohnen entstanden.

Mittwoch, 29. Mai 2024

Benjamin Richter

Der hohe Anspruch an die Herkunft und Qualität der Naturwaren konnte sich durch alle vier Jahrzehnte durchsetzen und bleibt auch in Zukunft erhalten. Die Nachhaltigkeit spiegelt sich dabei auch in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern wider, hier wird auf jahrelange und transparente Zusammenarbeit gesetzt.

Alexandra und Reinhard Olle haben sich schon sehr früh sowohl für den Umwelt– als auch für den Tierschutz eingesetzt. Dieses soziale Engagement, die Transparenz und die Fairness waren und sind wichtige Werte für allnatura und werden inzwischen in der zweiten Generation durch Sohn Felix Olle weitergeführt. Seit 2022 ergänzt Marco Scheid die Geschäftsleitung als kaufmännischer Geschäftsführer.





Die Firma Origo war schon 1984 im Öko-​Versand tätig und hatte damals — wie allnatura noch heute — das Ziel, ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur zu schaffen. Im Jahr 2000 wagte das Gründerehepaar mit allnatura den mutigen Schritt in den Online-​Handel – ein Konzept, das sich bis heute bewährt hat.Die Nachhaltigkeit bezieht sich dabei nicht nur auf die Ökologie, sondern auch auf den nachhaltigen Einsatz von Ressourcen und dem nachhaltigen Unternehmenswachstum. Das Unternehmen konnte in vergangenen Jahren seine Zahl an Mitarbeitenden kontinuierlich erhöhen und zählt nun rund 90 engagierte Mitarbeitende. Besonders stolz ist das Unternehmen, eine Vielzahl an langjährigen Mitarbeitenden zu haben, die teilweise schon mehr als 20 Jahre Teil von allnatura sind.

