Feiertagsbrötchen: Nicht alle Bäckereien öffnen an Fronleichnam

Foto: jtw

Auch an Feiertagen wie Fronleichnam möchten viele Menschen nicht auf frische Brezeln und Brötchen verzichten. Allerdings öffnet am Donnerstag nur eine begrenzte Anzahl an Bäckereien.

Mittwoch, 29. Mai 2024

Franz Graser

24 Sekunden Lesedauer







Eine Auswahl der Bäckereien und Backshops, die an Fronleichnam geöffnet haben, finden Sie in der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung.



Das baden-​württembergische Ladenöffnungsgesetz sieht vor, dass Bäckereien und ihre Filialen an Sonn– und Feiertagen drei Stunden lang für die Abgabe von Konditor– und frischen Backwaren öffnen dürfen. Bäckereien, die sonn– und feiertags länger öffnen, haben in der Regel einen Café-​Bereich, erklärt der stellvertretende Obermeister der Bäckerinnung Alb-​Neckar-​Nordschwarzwald, Manfred Berroth.

