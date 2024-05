Ökumenisches Angebot: Freitagskaffee im Franziskaner

Wo im Winter die Warme Stube stattfand, geht es bis in den Herbst nun weiter mit einem Kaffee-​Nachmittag ein Mal pro Monat. Foto: fleisa

Bis die ökumenische Vesperkirche wieder losgeht, dauert es noch eine Weile. Doch das Team hat sich etwas überlegt, um die Zeit bis dahin zu überbrücken: Ein Mal im Monat findet ein Kaffee-​Nachmittag im Franziskaner statt.

Warum das Vesperkirchen-​Team den Freitagskaffee veranstaltet, wie das Angebot aussieht und wie man helfen kann, erfahren Sie in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Zwar dauert die Vesperkirche „nur“ eine Woche im Herbst, das Team ist aber das ganze Jahr über unterwegs, um Spenden zu sammeln, Helfer zu organisieren und zu planen. So sind sie auch nach Ende der Warmen Stube an Karfreitag nicht untätig gewesen.„Wir möchten ein Angebot machen, das die Zeit bis zur Vesperkirche quasi überbrückt“, beschreibt Wolfgang Schmidt, Vorsitzender der evangelischen Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd. Los geht es schon am 31. Mai. Von da an soll jeden vierten Freitag im Monat ein Kaffee-​Nachmittag im Franziskaner stattfinden – also genau dort, wo auch die Warme Stube schon zwei mal Platz fand.

