Schleich lässt seine Beschäftigten im Stich

Die Firma Schleich will ihren Stammsitz schließen und 240 Mitarbeitende auf die Straße setzen. Das Verhalten des Unternehmens findet unser Autor sehr befremdlich.

Mittwoch, 29. Mai 2024

Jürgen Widmer

Wissen Sie, was eine „Love Brand“ ist? Das sind sind Marken, die eine derart starke Anziehungskraft ausüben, dass sie nicht nur gegenüber anderen Marken bevorzugt, sondern regelrecht „geliebt“ werden. Die Firma Schleich ist seit den 1960er-​Jahren eine solch geliebte Marke. Mit dieser Liebe der Konsumenten hat sie, dank ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Jahr für Jahr an Wert gewonnen und wurde zu jenem Unternehmen, das Schleich heute ist.Was den Umgang mit den Mitarbeitenden in Herlikofen angeht, zeigt das Unternehmen aber weder Phantasie noch einen Funken Traditionsbewusstsein oder gar Verantwortungsgefühl.Wenn es stimmt, dass der neue CEO Stefan De Loecker den Betriebsrat erst gestern kurz vor der Belegschaft informiert hat, und damit dessen Informations– und Mitbestimmungsrechte verletzt hat, dann ist dies ein Affront gegenüber Menschen, die bislang loyal für Schleich gearbeitet haben.Seit 1. Januar ist er CEO bei Schleich, und sein Handeln lässt eigentlich nur zwei Interpretationen zu: Entweder er hatte von den Eigentümern bereits bei seinem Antritt den Auftrag, Gmünd zu schließen. Oder aber, er versucht jetzt durch Aktionismus seine Position abzusichern.Die Informationspolitik des Unternehmens wirkt wie ein durchschaubarer Versuch mit viel Marketing-​Gerede von den Fakten abzulenken. Die heißen: Schleich, die Möchtegern-​Love-​Brand, setzt 240 Leute vor die Tür. Das Angebot, nach München oder Prag zu wechseln, dürfte vor allem den hier familiär gebundenen Mitarbeitenden wie Hohn in den Ohren klingen. Tradition und Firmengeschichte scheinen den Eignern in der Schweiz vollkommen egal zu sein. Für diese scheint nur die Rendite ihrer Anleger wichtig zu sein.Wenn es stimmt, dass der Betriebsrat erst kurz vor der Belegschaft informiert wurde, könnte man gar zu dem Schluss kommen, dass dem Unternehmen seine Mitarbeitenden und deren Rechte schlicht egal sind, wenn es darum geht, Gewinnmaximierung zu betreiben. All das passt besser zu einer Art Manchester-​Kapitalismus als zu einer „Liebes-​Marke“. Vor allem, da Schleich wirtschaftlich gesund scheint.

