Schleich will Standort Herlikofen schließen

Foto: Stoppany

Die Firma Schleich wird Herlikofen verlassen und ihren Firmensitz nach München verlegen. Dies hat das Unternehmen am Dienstagmittag mitgeteilt. Bereits gestern begannen die Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Betroffen sind 240 Mitarbeitende.

Mittwoch, 29. Mai 2024

Jürgen Widmer

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Was da so sachlich nüchtern beschrieben wird, bedeutet nichts anderes als das Aus der Traditionsmarke in Schwäbisch Gmünd, wo sie 1935 gegründet wurde. Und beschreibt den Verlust des Arbeitsplatzes für „exakt 241 Mitarbeitende und deren Familien“, wie es auch Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold formuliert.





Wann die Mitarbeitenden vom Aus erfahren haben, und wie es für sie weitergehen könnte, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Schleich gehört eigentlich zu Schwäbisch Gmünd, wie die Schlümpfe zu Schlumpfhausen. Doch damit ist jetzt Schluss. Die bayerische Landeshauptstadt München solle zum 1. Januar 2025 neuer Firmensitz von Schleich werden, teilte das Unternehmen mit. Was dies konkret für den Standort Schwäbisch Gmünd heißt? „Den Standort Herlikofen werden wir aufgeben“, bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage der Rems-​Zeitung.„Das neue Management rund um CEO Stefan De Loecker will jetzt den nächsten Schritt Richtung nachhaltigem Wachstum gehen und mit einer neu gestalteten Organisation in Marke, Innovationen und Internationalisierung investieren“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.Schleich will das bereits in München ansässige Team mit Kernfunktionen aus Schwäbisch Gmünd verstärken. In Prag, Tschechien, übernimmt ein neu gegründetes „Shared Service Center“ Finanzfunktionen und den Kundenservice. Auch die Logistik wird Schleich einem externen Partner übergeben. Ziel sei, dass die Mitarbeitenden der Logistik Übernahme-​Angebote durch den neuen Logistikpartner erhalten. Schleich bietet den von der Neuaufstellung betroffenen Mitarbeitenden aus Schwäbisch Gmünd an, an die Standorte München und Prag zu wechseln.

