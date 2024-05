Tipps gegen Nacktschnecken im Beet

Symbol-​Foto: Pixabay/​eg6da6

Sie bringen Hobbygärtner zur Weißglut: Bestimmte Nacktschne– cken können ganze Gemüsebeete vertilgen, selbst hängende Gefäße sind nicht sicher. Was tun?

Mittwoch, 29. Mai 2024

Sarah Fleischer

In Hobbygärtner-​Foren ist es seit Wochen ein viel diskutiertes Thema: Mühsam angezogene Pflänzchen werden über Nacht bis auf den Stumpf von Nacktschnecken weggefressen. Unfassbar viele seien es in diesem Jahr, heißt es – ein Eindruck, den Experten bestätigen. „Ja, es ist schlimm dieses Jahr“, bestätigte Michael Schrödl von der Zoologischen Staatssammlung München (ZSM).

Wenn der Salat verschwindet und sich glitzernde Schleimbänder über die Beete ziehen, war wahrscheinlich sie am Werk: die Spanische Wegschnecke. Fachname Arion vulgaris, auch Große Wegschnecke genannt. Sie kommt vielerorts vor — ausgerechnet in Spanien aber nur ganz vereinzelt, wie Forschende in den vergangenen Jahren herausfanden.





Warum sie sich ausgerechnet in den vergangenen zwei Jahren so gut vermehrt und was Hobbygärtnerinnen und –gärtner tun können, lesen Sie am Mittwoch auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.



