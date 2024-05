Gleichstellungstag 2024: „Räume für unsere Träume“

Foto: fleisa

Am 5. Mai findet jährlich der Gleichstellungstag für Menschen mit Behinderung statt. In Schwäbisch Gmünd gab es dazu schon am Freitag eine Veranstaltung mit Tanz, Redebeiträgen und Live-​Musik statt.

Freitag, 03. Mai 2024

Sarah Fleischer

„Ich bin so wie ich bin, so bin ich gut, lass mich so“ – Mit Musik und Tanz begann der diesjährige Gleichstellungstag in Schwäbisch Gmünd. Unter dem Motto „Räume für unsere Träume – selbstbestimmt Leben ohne Barrieren“ forderte in diesem Jahr „Aktion Netzwerk“ mehr Barrierefreiheit im Alltag. „Nur ohne Barrieren können wir unsere Träume leben“, betonte der Inklusionsaktivist Johnny Thomas.

Dieser Forderung wurde auch künstlerisch Ausdruck verliehen.







