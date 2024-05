Marita Funk: Halbzeit für Lorcher Bürgermeisterin

Am 4. Mai heißt es für Lorchs Bürgermeisterin Marita Funk: Halbzeit! Normale vier Jahre waren es nicht, die hinter der 33-​Jährigen liegen. Zeit, eine Bilanz zu ziehen.

Freitag, 03. Mai 2024

Sarah Fleischer

Zusammenarbeit ist überhaupt ein großes Stichwort aus ihren ersten vier Amtsjahren. „Kommunikation ist essentiell für das Amt. Egal ob mit meinem Gemeinderat, anderen Kommunen oder der Bevölkerung.“



Und so spielt Bürgerbeteiligung auch eine große Rolle in der ersten Hälfte ihrer Amtszeit.





Auf welche Erfolge, aber auch Rückschläge Funk zurückblickt, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die gibt’s auch als E-​Paper am iKiosk.



„Die Zeit ist wie im Flug vergangen“, lacht Marita Funk. „Ich hatte ja ständig was zu tun.“ Denn kaum war die Wahl am 16. Februar 2020 rum, stand die erste große Krise ins Haus: Die Corona-​Pandemie. Zunächst große Unsicherheit darüber, was zu tun ist, und dann fast wöchentlich neue Verordnungen, die die Kommunen und der Landkreis umsetzen mussten. „Rückblickend würde ich sagen, Lorch ist gut durch diese Zeit gekommen“, meint Funk. „Das liegt auch an daran, dass alle mit angepackt und gemeinsam gearbeitet haben.“

