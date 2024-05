Mobilität hautnah: Auto-​und Fahrradausstellung am Samstag in Gmünd

15 Ausstellerfirmen beteiligen sich am Samstag, 4. Mai, an der Auto– und Fahrradausstellung in der Gmünder Ledergasse. Die Schau beginnt um 10 Uhr und endet um 17 Uhr. Neun Autohäuser, zwei Fahrradhändler, eine Fahrschule und einige weitere Aussteller präsentieren moderne Mobilität.

Freitag, 03. Mai 2024

Franz Graser

Die Veranstaltung verspricht die neuesten Modelle sowohl auf vier als auch auf zwei Rädern. Hinsichtlich der Bauform setzt sich bei den allermeisten Anbietern der Trend zum SUV fort: viele warten mit kompakten Sports Utility Vehicles auf, die die Robustheit und die Übersicht eines SUV mit überschaubaren Abmessungen verknüpfen. Außerdem finde immer mehr sportliche Crossover-​SUVs Gefallen bei den Autokäuferinnen und –käufern.





Aber: Mobilität wird nicht mehr nur mit den Buchstaben „Auto“ buchstabiert, sondern die Zweiräder, egal ob mit oder ohne elektrischer Unterstützung, finden immer mehr Resonanz. Neben der Produktausstellung haben die Aussteller ein vielfältiges Rahmenprogramm vorbereitet.





Einen ausführlichen Überblick und Porträts einiger Ausstellerfirmen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



