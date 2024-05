Schwanenbrut blieb von Unwetter verschont

Foto: tv

Am Donnerstagabend fegte ein Unwetter über die Ostalb, Gewitter, Regen, Sturm und Hagel richteten teils Schäden an. Gänzlich unbeschadet hat das ganze aber die Schwanenbrut am Remsstrand, wie der Schwanenbeauftragte Hans Stollenmaier bestätigt.

Freitag, 03. Mai 2024

Sarah Fleischer

Was Stollenmaier noch Aktuelles über die Schwäne zu berichten hat, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Alle vier Eier seien noch wohlbehalten im Nest, so Stollenmaier. Er ist ehrenamtlicher Schwanenbeauftragter der Stadt und hat die beiden Trauerschwäne Georg und Elsa samt Nachwuchs immer im Blick. „Regen und Hagel, so wie am Donnerstag, macht den Eiern nichts aus“, so Stollenmaier. Denn bei solchem Wetter hockt eh einer der beiden Schwäne auf dem Nest, um sie schön warm zu halten. „Das Gefieder ist ja wasserabweisend, die Eier sind also bestens geschützt.“

