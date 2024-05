Fußball: Normannia feiert den letzten Spieltag am Samstag

Die Fußball-​Oberliga-​Saison findet an diesem Samstag (15.30 Uhr) ihren Abschluss. Die Normannia Gmünd empfängt den Tabellennachbarn aus Nöttingen. Gegen einen attraktiven und starken Tabellenfünften möchte man nochmals drei Punkte holen.

Natürlich wissen auch Gmünds Trainer Zlatko Blaskic und seine Mannschaft, was da noch einmal ein Brocken auf sie wartet. „Nöttingen hat eine überragende Rückrunde gespielt und dabei 36 Punkte eingefahren, mit einem unfassbaren Torverhältnis. Dazu haben sie alle drei Topteams der Liga besiegt mit ihrem tollen Kombinationsfußball“, blickt Blaskic auf diesen Gegner. Nichtsdestotrotz bleibt das Ziel bestehen: Man möchte den sechsten Platz erreichen, was vermutlich nur mit einem eigenen Dreier und Schützenhilfe aus Göppingen (tritt gegen den aktuellen Sechsten Hollenbach daheim an) funktionieren dürfte.









Welche Spieler einsatzbereit sind und welche ausfallen können Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung lesen.



Aber ganz gleich, wie dieses letzte Spiel ausgeht, wird natürlich gefeiert – und das darf man getrost im Schwerzer. So eine Erfolgsgeschichte hat man seit Jahrzehnten nicht mehr bei der Normannia erleben dürfen. Aus dem Umfeld sind schon Vergleiche mit der Zeit Anfang der 2000er-​Jahre zu hören gewesen, als man fester Bestandteil der Oberliga war und zwischendrin sogar mal im DFB-​Pokal gegen Alemannia Aachen antreten durfte.

