Motorsport: Gmünder Sieg in der Trophy-​Wertung

Foto: picture alliance/​Eibner-​Pressefoto/​Juergen Augs

Beim zweiten Rennwochenende der ADAC GT4 Germany auf dem Lausitzring hat das Gmünder Motorsportteam ME Motorsport eine starke Leistung gezeigt. Teameigner Markus Eichele feierte seinen ersten Sieg in der Trophy-​Wertung.

Donnerstag, 30. Mai 2024

Thomas Ringhofer

37 Sekunden Lesedauer



Das zweite Rennwochenende der ADAC GT 4 Germany liegt hinter dem Gmünder Team ME Motorsport. Auf dem Lausitzring gastierte die hochkarätige GT4-​Meisterschaft des ADAC erneut im Rahmenprogramm der DTM. Das Team aus Schwäbisch Gmünd setzte erneut zwei BMW M4 GT4 ein, die von Markus Eichele und Philip Wiskirchen sowie Andreas Jochimsen und Thomas Rackl gesteuert wurden.





Im Rennen am ersten Tag kämpften sich Eichele und Wiskirchen vom 16. Startrang vor. Mit einer starken Leistung sah Wiskirchen nach einer Rennstunde die Zielflagge auf der achten Position. Dies reichte hauchdünn zum Sieg von Markus Eichele in der Trophy-​Wertung – der Teameigner gewann somit erstmals die Subwertung in der ADAC GT4 Germany.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



