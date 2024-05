Mutlangen: „NachhaltICHkeitsarena“ am Franziskus-​Gymnasium

Für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise will die Wanderausstellung „NachhaltICHkeitsarena“ der AOK Baden-​Württemberg Schülerinnen und Schüler sensibilisieren. Vor Kurzem hat sie am Franziskus-​Gymnasium in Mutlangen Station gemacht.

Donnerstag, 30. Mai 2024

Benjamin Richter

Die vier Schülerinnen Johanna, Amelie, Helena und Noemie stehen vor einem Kühlschrank. Ihre Aufgabe: verschiedene Lebensmittel in das richtige Fach einräumen. Das Einräumen erfolgt digital, denn der Kühlschrank ist ein großer Bildschirm. Die Lebensmittel werden per Klick an die richtige Stelle gepackt.

Doch so einfach, wie es sich die Schülerinnen der siebten Klasse des Franziskus-​Gymnasiums Mutlangen vorgestellt haben, ist es nicht. Der Kühlschrank meldet immer wieder, dass das gewählte Fach das falsche sei. „Die Butter muss in die Tür!“, stellt Amelie nach der zweiten Fehlermeldung fest. Nun klicken die Mädchen langsamer und besprechen untereinander, wo sie die Kartoffeln – in die digitale Holzkiste unterhalb des Kühlschranks – und das Fleisch – in das untere Fach – tun sollen. Schließlich haben sie alles an die richtige Stelle gepackt und wechseln zur nächsten Station.

Das ICH im Namen der „NachhaltICHkeitsarena“, so Schumann, solle bewusst machen, dass jeder durch sein Verhalten helfen könne, die Erde lebenswert zu erhalten.

„Wir sind von der NachhaltICHkeitsarena und insbesondere von dem Unterrichtsmaterial richtig begeistert“, sagt Schulleiter Dr. Johannes Stollhof. „Im Rahmen der Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) des Bildungsplans, aber auch als franziskanische Schule bringen wir unseren Schülerinnen und Schüler das Thema Nachhaltigkeit näher.“



Seit Februar finde darüber hinaus Unterricht in der Klasse sieben als Projektunterricht statt, unter anderem mit Projekten wie Walderkundungen oder dem Besuch eines Unverpackt-​Ladens. Mit der „NachhaltICHkeitsarena“ habe man einen weiteren Baustein, der didaktisch hervorragend in die bisherigen Aktivitäten passe.





„Die AOK-​NachhaltICHkeitsarena besteht aus sieben Stationen, an denen die jungen Menschen sich auf experimentelle Weise mit Klima– und Umweltschutz befassen“, erklärt Kathrin Schumann, verantwortlich für Präventionsleistungen bei der AOK Ostwürttemberg. „Der digitale Kühlschrank soll zeigen, wie wichtig es ist, Lebensmittel richtig zu lagern. Eine längere Haltbarkeit bedeutet auch weniger Lebensmittelverschwendung und trägt zum nachhaltigen Handeln bei.“

