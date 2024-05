Schleich: OB Arnold kämpft für Standort Schwäbisch Gmünd

Mit Briefen wendet sich Oberbürgermeister Richard Arnold an CEO De Loecker, die Landesregierung und Abgeordnete, um eine Schließung des Sitzes in Schwäbisch Gmünd-​Herlikofen noch zu verhindern. Die Firma Schleich hatte am Dienstag angekündigt, ihr Hauptquartier nach München zu verlegen. Nicht nachvollziehbar, findet der OB – und schlägt den umgekehrten Weg vor.

Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU) kämpft nach Angaben der Stadtverwaltung weiter um den Standorterhalt des Traditionsunternehmens Schleich in Herlikofen.

Dazu mahnt er nochmals Schleich-​Chef Stefan De Loecker sowie Landeswirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-​Kraut (CDU) und die Gmünder Landtags– und Bundestagsabgeordneten in mehreren Schreiben, die der RZ im Wortlaut vorliegen.





Arnold bietet Stefan De Loecker, der die Stelle des Chief Executive Officer (CEO) bei Schleich zum 1. Januar dieses Jahres angetreten hatte, demnach erneut konstruktive Gespräche an. „Es ist verständlich, dass Sie als neuer CEO wichtige Weichenstellungen für die Zukunft der Firma Schleich vornehmen müssen“, schreibt der Rathauschef. „Ihre Schlussfolgerungen und Einschätzungen, wie die Veränderungen vorgenommen werden sollen, teile ich allerdings nicht.“

