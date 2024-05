Unverpackt in Schwierigkeiten

Foto: fleisa

Mit so wenig Verpackungsmüll wie möglich einkaufen, dazu regional und bio – dies war das Ziel von Unverpackt GD. Seit 2015 gibt es ihn, zuletzt am Sebaldplatz. Doch nun könnte das Aus bevorstehen.

Freitag, 31. Mai 2024

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer



Der Unverpackt Laden wurde zu einer Genossenschaft, um die Herausforderungen, die die Corona-​Krise mit sich gebracht hatte, zu bewältigen. Man habe mit frischem Kapital und neuer Unterstützung durchstarten wollen, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Idee war und ist gut, sie ist richtig und kann auch funktionieren“, meint Schierz. Doch in diesem Fall verhinderten andere Umstände, dass das Konzept funktioniert.



Die unschöne Wahrheit: zu wenig Umsatz.





Welche Probleme es bei Unverpackt GD gab und wie die Genossenschaft sie lösem will, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.







„Wenn nichts passiert, sind wir bald am Ende und müssen den Laden schließen.“ Diese drastischen Worte finden sich in einer Pressemitteilung der Unverpackt GD Genossenschaft. Sie stammen von Geschäftsführer und Vorstand Kai-​Uwe Schierz.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



449 Aufrufe

157 Wörter

58 Minuten Online



Beitrag teilen