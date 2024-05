Ikonenschreiberin Eva Wulf wird 80 Jahre alt

Schon ihr ganzes Leben lang ist Eva Wulf fasziniert von Ikonen. Unzählige Ikonen hat sie selbst geschrieben, sie sind in der ganzen Region und darüber hinaus zu finden. Ein Besuch bei der Ikonenschreiberin, die an diesem Freitag 80 Jahre alt wird.

Seit 1986, also fast ihr halbes Leben, wohnt sie schon in Spraitbach. „Ich liebe die Ruhe hier. Das hilft mir bei meiner Arbeit.“ Und tatsächlich ist außer dem Gezwitscher der Vögel kaum etwas zu hören. Ideale Bedingungen, um in aller Ruhe an ihren Ikonen zu arbeiten. Denn das ist es, was Wulf seit Jahrzehnten tut: Ikonen schreiben.







Wie Wulf zu dem Beruf kam, wo man überall ihre Ikonen sehen kann und warum man Ikonen schreibt und nicht malt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



An den violetten Rhododendronblüten hängen noch die Tropfen vom morgendlichen Regen, einige Bienen wagen sich trotzdem an den fast drei Meter hohen Strauch. So groß ist er, dass man das Holzhäuschen von Eva Wulf fast übersehen könnte. Hier, mitten im Grünen am Rande von Spraitbach, lebt die Ikonenschreiberin Eva Wulf. An diesem Freitag wird sie 80 Jahre alt.

