Kostenlose Tampons: In öffentlichen Gebäuden immer häufiger

Foto: picture alliance /​dpa | Swen Pförtner

Berlin gibt sich hygienisch richtig Mühe: In der Hauptstadt sind Tampons in Toiletten öffentlicher Gebäude jetzt Usus. Von dort könnte ein Signal für weitere Städte und auch ländlichere Gegenden ausgehen.

Freitag, 31. Mai 2024

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Die Kosten für den zusätzlichen Service belaufen sich demnach auf weniger als 300 Euro pro Jahr. Lediglich das Bezirksamt Treptow-​Köpenick habe Kosten von 1150 Euro pro Jahr gemeldet, hieß es.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Menstruationsartikel wie Tampons und Binden sind in Berlin zunehmend kostenlos in den Toiletten von öffentlichen Gebäuden zu finden.„In Schulen der Bezirke Mitte, Reinickendorf, Spandau, Steglitz-​Zehlendorf, Tempelhof-​Schöneberg und Treptow-​Köpenick werden bereits Menstruationsartikel zur Verfügung gestellt. In Friedrichshain-​Kreuzberg und Marzahn-​Hellersdorf laufen derzeit Pilotprojekte“, berichtete Finanzstaatssekretär Wolfgang Schyrocki (CDU) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Bahar Haghanipour (Grüne). Auch in verschiedenen Jugendzentren und Mädchentreffs seien Menstruationsartikel vorhanden.Auch Hochschulen kümmern sich stärker um die Bedürfnisse von Frauen: Hygieneprodukte werden demnach unter anderem an der Alice Salomon Hochschule Berlin, der Charité-​Universitätsmedizin Berlin, der Freien Universität Berlin, der Kunsthochschule in Berlin-​Weißensee, der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin und der Universität der Künste Berlin bereitgestellt.In den Gebäuden der Berliner Verwaltung suchen Frauen oft noch vergeblich: Laut Schyrocki finden sie in fünf Bezirksämtern und der Senatsverwaltung für Kultur Menstruationsartikel. In letzterer stehen diese allerdings nur Mitarbeiterinnen zur Verfügung. In weiteren Gebäuden sollen Frauen künftig bei Bedarf auf Binden und Tampons zurückgreifen können: im Landesverwaltungsamt ab 2025 und in der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ab Herbst 2024.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



196 Aufrufe

248 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen