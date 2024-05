Mofarennen Durlangen: Es knattert wieder auf dem Bergfeld

Foto: Motorsportfreunde Sturzbomber

Motorsport zum Anfassen bietet das Mofa-​Rennen in Durlangen. 35 Teams hatten sich bei Redaktionsschluss angemeldet, um am Samstag, 1. Juni, auf dem Bergfeld zwischen Durlangen und Zimmerbach um den begehrten Pokal zu fahren. Bereits am heutigen Freitag findet das freie Training statt, darüber hinaus steigt eine Warm-​Up-​Party.

Freitag, 31. Mai 2024

Franz Graser

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren echte Mofas, die mit 50 Kubikzentimetern Hubraum und Pedalen ausgestattet sind. Die Mofas sind allerdings etwas „verbessert“, erklärt Christian Paul, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Motorsportfreunde Sturzbomber, der das Rennen veranstaltet.





Soll heißen: Die Zweiräder sind deutlich schneller unterwegs als mit der Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde, die auf öffentlichen Straßen zulässig ist. Die Mofas werden aber vor dem Rennen bei einer technischen Abnahme überprüft, um sicherzustellen, dass keine unerlaubten Hilfsmittel verwendet werden.





Das Rennen selbst ist eine Ausdauer-​Prüfung, die am Samstagnachmittag ab 16 Uhr über drei Stunden geht. Sieger ist, wer in dieser Zeit die meisten Runden auf dem etwa einen Kilometer langen Rundkurs zurücklegt.





Weitere Informationen zum Ablauf finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



